Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a febbraio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Iliad, Ho e Tre: offerte mobile internet e minuti a febbraio 2020 Diamo uno sguardo alle offerte mobile proposte da Iliad, Ho e Tre per il mese di febbraio 2020: andremo a vedere i pacchetti in offerta e in promozione, i minuti e i Giga offerti e i costi delle varie proposte, al fine di fornire una guida orientativa agli utenti mobile che sono in procinto di cambiare compagnia telefonica o semplicemente vogliono sottoscrivere un contratto con un operatore perché persuasi da un’offerta. Ecco quindi le migliori offerte mobile di febbraio 2020 proposte da Iliad, Ho.mobile e Tre. offerte mobile Iliad febbraio 2020 Iniziamo da Iliad, operatore che sta prendendo quota tra gli utenti alla ricerca di una compagnia low cost che sappia garantire un pacchetto di qualità. Ecco le offerte previste per il mese di febbraio. Giga 50: minuti e sms illimitati (anche in Europa), 50 Giga di ... termometropolitico

