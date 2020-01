Gianni Sperti replica alla Barale: “Inutile parlare di Paola” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Gianni Sperti replica pubblicamente a Paola Barale che qualche giorno fa aveva affermato di aver cancellato il suo ex marito. Classe 1973, l’ex ballerino è stato sposato con la showgirl dal 1998 al 2002. Un amore nato negli studi di Buona Domenica e continuato lontano dai riflettori sino all’addio improvviso. I due non hanno mai parlato dei motivi che li hanno spinti a separarsi, ma qualche tempo fa, per la prima volta, la Barale ha parlato di Gianni Sperti. Intervistata nel programma La Confessione di Peter Gomez, ha svelato di aver messo fine al matrimonio perché il marito sognava un figlio, mentre lei non si sentiva pronta. Un concetto ribadito a Live – Non è la D’Urso, dove la Barale è apparsa piuttosto dura nei confronti dell’ex. “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male – ha detto, di fronte alle ... dilei

