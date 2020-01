Fonseca svela: “Florenzi voleva più spazio. Kalinic e Cetin restano con noi” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sassuolo-Roma, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Fonseca: “Soddisfatto del mercato. I neroverdi sono pericolosi”. REGGIO EMILIA – Sassuolo-Roma, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Anticipo serale al Mapei Stadium tra due squadre che hanno obiettivi diversi per questa seconda parte di stagione. Ma la prima partita post mercato è sempre un rebus. Sassuolo-Roma, la conferenza stampa di Paulo Fonseca Una vigilia che potrebbe regalare qualche sorpresa al mercato della Roma anche se Fonseca chiude la porta alle uscite: “Trovare un attaccante nelle ultime ore non è semplice. Kalinic resta con noi come lo stesso Cetin. Questa sessione ci ha regalato tre giocatori giovani ma di grande prospettiva. Con Florenzi ho parlato e lui voleva avere più spazio. Questo io non posso prometterlo a nessuno e per questo ha deciso di accettare la proposta ... newsmondo

