David Schwimmer: "Sono consapevole del vantaggio di essere un maschio bianco eterosessuale" (Di venerdì 31 gennaio 2020) La star di Friends, David Schwimmer, ha ammesso in un'intervista di essere consapevole dei benefici dati dal far parte di una categoria privilegiata essendo un maschio bianco eterosessuale. La star di Friends, David Schwimmer, ha rilasciato di recente un'intervista al quotidiano britannico The Guardian, nella quale affronta diverse tematiche e si sofferma sulla consapevolezza del vantaggio di essere un maschio bianco eterosessuale. Parlando delle tematiche toccate in Friends, l'attore: "Bisogna guardarlo dal punto di vista di ciò che lo show stava cercando di fare in quel momento. Sono la prima persona a dire che forse qualcosa era inappropriato o insensibile, ma sento che il mio barometro era abbastanza buono il quel momento. Ero già in sintonia con le questioni sociali e le questioni di uguaglianza. Forse dovrebbero esserci ... movieplayer

