Calciomercato | ansia in casa Inter Innesto della Fiorentina | colpo di scena al Genoa e

Ultime ore di Calciomercato, si chiude la sessione invernale che nel complesso ha regalato molto emozioni, le dirigenze nel frattempo sono in continuo contatto per chiudere le operazioni, ecco tutte le trattative che ruigurdano le squadre del massimo campionato italiano e non solo. ATALANTA – Ultimo colpo al mercato invernale per l'Atalanta, ufficiale il prestito fino a giugno dal Nizza, con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni), di Adrien Tameze. Il sito web nerazzurro lo presenta cosi': "Centrocampista centrale forte fisicamente e di grande temperamento, ha giocato con le nazionali giovanili francesi dall'U16 all'U18, disputando da protagonista con l'U17 anche gli Europei e i Mondiali di categoria. In possesso di doppio passaporto, nell'agosto 2018 e' stato convocato nella nazionale camerunese per uno stage".

