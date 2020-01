Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 10:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viabilità DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 10.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA PRENESTINA E L’APPIA CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISIONE IN QUEST’ULTIMO SULLA VIA SALARIA CODE ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA INFINE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE ... romadailynews

