Kobe Bryant, il primo straziante messaggio della moglie dopo la tragedia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ieri è stato riconosciuto il cadavere di Kobe Bryant, oggi per la prima volta la moglie lascia uno straziante messaggio in ricordo. Sono passati quattro giorni da quando l’elicottero su cui viaggiava l’ex stella dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, si è schiantato su una collina. In quel drammatico scontro, sul quale emergono sempre più … L'articolo Kobe Bryant, il primo straziante messaggio della moglie dopo la tragedia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

