Giulia Salemi confessione choc su uno dei belli del GF Vip (Di giovedì 30 gennaio 2020) Giulia Salemi e la verità su Matteo Alessandroni, nuovo Super Boy del Grande Fratello Vip 4 Giulia Salemi racconta la verità in merito uno dei ragazzi più belli della casa del Grande Fratello Vip 4. Nelle scorse ore, Matteo Alessandroni è entrato nella casa più spiata d’Italia e subito si è conquistato il titolo di Mister bellezza. Matteo, è arrivato un po’ per cercare di risollevare gli animi dei concorrenti della casa ed in particolare, le donne che avevano classificato le persone presenti in casa di sesso maschile, come un poco sotto tono. Il ragazzo non è molto famoso infatti, Matteo in particolare è stato scelto per la sua bellezza, che è indiscutibile. Giulia Salemi choc su Matteo Alessandroni La bella Giulia Salemi vuole raccontare che il ragazzo era già entrato nella casa del Grande Fratello vip ma quella volta era un cliente della Spa del GF. Infatti, si faceva ... kontrokultura

