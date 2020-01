George e Irene (Di giovedì 30 gennaio 2020) Due ragazzi hanno trovato un meraviglioso cagnolone e una sua amica all’interno di una recinzione. I due erano intrappolati lì da molti giorni, non si capiva se erano di proprietà di qualcuno ma erano sicuramente lì molto tempo in pessime condizioni e si doveva assolutamente trovare una soluzione. I ragazzi sapevano che in qualche modo dovevano intervenire e senza esitare un attimo chiamarono un’associazione di volontari. Intervennero subito e scavalcarono il cancello per controllare se il cane stava bene se avesse bisogno di qualcosa. Appena scavalcarono gli diedero subito dell’acqua e del cibo, lo coccolarono un po’ perché notarono che era davvero desideroso di affetto. I cani erano pieno di parassiti, aveva bisogno di cure e di un bel bagno. Decisero di portarli a visitare ... bigodino

