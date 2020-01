Coronavirus, a Civitavecchia è scontro sullo sbarco. Msc e Costa annullano crociere dalla Cina (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nessuno sbarco per i 1.143 passeggeri (su 7mila) a bordo di una nave di Costa crociere, da stamattina ferma nel porto di Civitavecchia, dopo che una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, era stata posta in isolamento per febbre alta. A non volere lo sbarco – nonostante l’autorizzazione della Sanità Marittima, dopo i primi risultati dei test definiti «rassicuranti» – è il primo cittadino di Civitavecchia Ernesto Tedesco che, proprio alcune ore fa, ha inviato una pec alle autorità competenti «affinché – sottolinea all’Adnkronos – ogni decisione in merito allo sbarco di passeggeri o personale della Costa Smeralda fosse presa solo all’esito della comunicazione delle analisi dall’ospedale Spallanzani». Adnkronos Nell’immagine la pec inviata dal sindaco di Civitavecchia «Pur prendendo atto della negata autorizzazione allo sbarco – ... open.online

