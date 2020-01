Caso Narducci, assolti i 3 agenti accusati di sequestro di persona (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio assolti con formula piena i tre poliziotti coinvolti nel Caso Narducci. Gli agenti erano imputati per sequestro di persona, calunnia, falsa testimonianza e falso ideologico. Esulta il Silup: "Finita gogna mediatica" "assolti con formula piena per non aver commesso il fatto". Arriva dopo dieci lunghi la sentenza che scagiona definitivamente i tre agenti coinvolti nel Caso di Filippo Narducci, sul banco degli imputati per sequestro di persona, falso idieologico, falsa testimonianza e calunnia. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata nelle aule del tribunale di Forlì attorno alle ore 17.30 di giovedì 30 gennaio. Anni di accuse, ingurie infamanti e processi. Così i tre poliziotti Marco Pieri, Giancarlo Tizi e Christian Foschi sono stati messi alla gogna mediatica per circa una decade, sotto inchiesta per un tempo infinito, senza aver commesso alcun ... ilgiornale

