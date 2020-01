Ostia, clochard polacco aggredisce passante e i militari: arrestato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, in evidente stato di alterazione, ha preso a pugni la malcapitata vittima senza alcuna reale ragione. Fermato dai carabinieri, non ha esitato ad aggredire anche loro È finito in manette durante la nottata di lunedì un cittadino straniero risultato senza fissa dimora che, in maniera assolutamente immotivata, si è scagliato come una furia contro un passante casualmente incrociato per le strade di Ostia ed i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti per riportare la calma dopo la segnalazione ricevuta. Catturato al termine di una colluttazione, l'esagitato si trova ora in stato di fermo. I fatti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato le poche informazioni filtrate sino ad ora, si sono verificati durante la notte dello scorso lunedì 27 gennaio. Tutto ha avuto inizio con una segnalazione al numero delle emergenze. ... ilgiornale

