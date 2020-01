MotoGP, sfuma Quartararo per la Ducati. Rins e Miller le alternative (Di mercoledì 29 gennaio 2020) sfuma la pista Fabio Quartararo per la Ducati. Alex Rins e Jack Miller le alternative al francese. Possibile la promozione di Johann Zarco. ROMA – sfuma la pista Fabio Quartararo per la Ducati per il 2021. Dopo il rinnovo di Vinales con la Yamaha, il team italiano aveva intensificato i contatti con l’entourage del francese per cercare di portare a Borgo Panigale il 20enne rivelazione del 2019. Trattativa non portata a termine visto che la Yamaha ha promosso il transalpino. Per questo la Rossa sta valutando le altre possibilità per cercare di ‘coprirsi’ in caso di addio sia di Dovizioso che di Petrucci. Le alternative Dopo la fumata nera con Quartararo, la Ducati è pronta ad intensificare i contatti con Alex Rins. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo della Suzuki potrebbe essere il pilota giusto per il salto di qualità definitivo. ... newsmondo

