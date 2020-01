Meteo, i Giorni della Merla “alternativi” del 2020: oggi +21°C a Catania e Siracusa, +17°C a Roma e Torino, +16°C a Bologna e +15°C a Milano [DATI] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I “Giorni della Merla” di questo 2020 sono iniziati oggi in Italia con una giornata dal clima eccezionalmente primaverile in tutto il Paese. Le temperature più elevate sono state misurate in Sicilia, ma rispetto alla norma gli scarti più significativi sono stati al Nord/Ovest dove in alcuni casi, in modo particolare in Piemonte, abbiamo avuto massime di dieci gradi più alte rispetto alla norma. Ecco le temperature massime più significative della giornata odierna: +22°C a Riposto e Acitrezza, +21°C a Catania e Siracusa, +20°C a Noto, +19°C a Palermo, Pescara, Crotone e Brindisi, +18°C a Bari, Messina e Lecce, +17°C a Roma, Torino, Pinerolo, Cagliari, Cesena, Ancona, Taranto, Reggio Calabria, Foggia, Termoli, Faenza e Olbia, +16°C a Bologna, Genova, Parma, Salerno, Matera, Forlì, Grosseto, Civitavecchia, Modena, Caserta, Latina, Benevento, Reggio Emilia, Rimini, Imperia, ... meteoweb.eu

