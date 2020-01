Lucio D’Alessandro, staffetta napoletana al vertice della Conferenza dei Rettori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Con la nomina del professore Gaetano Manfredi a ministro dell’Università del Governo Conte bis la presidenza della Crui (Conferenza dei Rettori italiani), che era affidata proprio a Manfredi, è passata ad un altro rettore campano, che svolgeva nel medesimo organismo il ruolo di vicepresidente. È il professore Lucio D’Alessandro, al vertice del Suor Orsola Benincasa. “È il primo caso nel quale una università non statale, sia pure per tempo breve – immagino un mese e mezzo circa – gestisce la Crui. Onora la mia persona, la mia università e quelle non statali”, commenta il rettore D’Alessandro. L'articolo Lucio D’Alessandro, staffetta napoletana al vertice della Conferenza dei Rettori proviene da Ildenaro.it. ildenaro

moaiamorfo : RT @IIS_EnricoFermi: Un applauso ai nostri studenti che hanno superato le prove preliminari delle Olimpiadi dell'astronomia. D'Alessandro… - IIS_EnricoFermi : Un applauso ai nostri studenti che hanno superato le prove preliminari delle Olimpiadi dell'astronomia. D'Alessan… -