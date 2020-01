Clima: dall’invasione degli “alieni” un miliardo di danni nei campi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “L’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne italiane dai cambiamenti Climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre un miliardo nel 2019 con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico“: è quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Clima: la strage provocata dalle specie aliene nelle campagne italiane” diffuso all’inaugurazione della Fieragricola dove è stata mostrata la teca degli orrori con le specie aliene arrivate in Italia con il surriscaldamento che hanno fatto strage nei campi coltivati, in occasione della “prima mobilitazione di migliaia di agricoltori italiani con i trattori per fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer arrivata dall’Oriente che mettendo in ginocchio interi settori produttivi senza che siano state attivate misure di sostegno comunitarie ... meteoweb.eu

Clima dall’invasione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Clima dall’invasione