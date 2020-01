Sanremo 2020, le parole più gettonate nei testi (Di martedì 28 gennaio 2020) “Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!”. Anche se fa subito Nanni Moretti nella Palombella Rossa, vale più che mai per i testi di Sanremo, che da anni ormai passano in secondo piano, stando un passo indietro alle polemiche. Per ridare loro dignità, alle parole appunto, abbiamo preso i singoli pezzi in gara, uno per uno, li abbiamo messi insieme in una nuvola chiamata Wordcloud creata con Wordle e ci siamo soffermati sui termini, uno per uno, in una specie di analisi lessicale. Sul gradino più alto del podio: l’avverbio “non”. Del resto, in questo 2020 così sovranista NON va bene niente, NON funziona nulla e NESSUNO è capace. E le canzonette, si sa, son sempre lo specchio dei tempi. O no(n)? Ricorre oltre 200 volte, ovvero il triplo della parola da medaglia d’argento, “dove” e varianti: dal “dove si vive solo di uno sguardo” di Tosca in Ho amato tutto al “dove ... wired

