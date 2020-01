RadioBlog: RTL 102.5 si conferma radio più ascoltata d’Italia (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono uscite in mattinata le rilevazioni d'ascolto TER (Tavolo Editori radio) facenti riferimento al secondo semestre 2019 e al periodo gennaio-dicembre dell'anno passato. I dati confermano ancora una volta e in entrambi i casi RTL 102.5 come radio più ascoltata d'Italia nel giorno medio, seguita da RDS 100% Grandi successi mentre la medaglia di bronzo spetta a radio Deejay tallonata da radio Italia solomusicaitaliana, di poco fuori dal podio. radio più ascoltate in Italia: secondo semestre 2019 Di seguito vediamo nel dettaglio la top 10 delle radio più ascoltate d'italia nel secondo semestre 2019 (nel giorno medio), quindi nel periodo che va dall'11 giugno al 16 dicembre 2019. Le statistiche si basano su un dato relativo a 60.000 interviste dell'indagine TER CATI: RTL 102.5 - 7.306.000 ascoltatori RDS 100% Grandi successi - 5.510.000 radio Deejay - 5.195.000 radio Italia ... blogo

MASSIMOBOLZONEL : RadioBlog | La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio - tvblogit : RadioBlog | La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio - wearenick : RT @see_lallero: RadioBlog | La Gialappa's Band commenterà Sanremo in radio -