Migranti: Open Arms, '158 naufraghi salvati da morte probabile' (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - "Terminato all'alba secondo soccorso di una barca in pericolo con 102 persone in acque internazionali. A bordo #OpenArms 158 naufraghi, salvati da una morte probabile. Siamo l'unica nave umanitaria in zona mentre in 500 aspettano un porto sicuro". Così, Open Arms su Tw liberoquotidiano

quotidianodirg : Migranti: Open Arms, 158 naufraghi salvati da morte probabile - xblunotte : RT @MediasetTgcom24: Secondo soccorso in poche ore per Open Arms, in salvo 102 migranti #migranti - 950Alpa : RT @AngiKappa: #migranti 158 soccorsi stanotte da #OpenArms . circa 600 a bordo di tre navi. 400 su Ocean Viking in Puglia. Alan Kurdi in S… -