Fiorentina a San Siro con l’Inter (mercoledì, 20,45, Rai1) per volare in semifinale. Castrovilli out. Formazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) La Fiorentina giocherà a San Siro contro ml'Inter con il coltello fra i denti: obiettivo conquistare la semifinale di Coppa Italia. Non ci sarà Pezzella, squalificato. E mancherà Castrovilli: il centrocampista effettuerà nelle prossime ore una serie di test specifici dopo il trauma alla testa subito sabato scorso, con conseguente ricovero al Centro traumatologico ortopedico firenzepost

