Turate, condannata la ragazza dello stupratore di Saronno Sud: sapeva delle violenze (Di lunedì 27 gennaio 2020) Novità sul caso di stupro alla stazione ferroviaria di Saronno Sud (clicca qui per la notizia). Una giovane donna di Turate è stata condannata a sei mesi di carcere (con sospensione e non menzione) per aver taciuto alcuni comportamenti violenti perpetrati dal suo ex fidanzato, il 23enne di Rovello Porro che nel settembre 2018 violentò una 16enne nella stazione di Saronno Sud. La Turatese era accusata anche di violenza privata, ed è stata giudicata negli scorsi giorni dal Tribunale di Busto Arsizio. Nella stessa occasione, il giudice Luisa Bonovutti ha emesso anche la condanna nei confronti dello stupratore 23enne: otto anni e due mesi di carcere. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Turate, condannata la ragazza dello stupratore di Saronno Sud: sapeva delle violenze - -