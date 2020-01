Reggiana Sudtirol, gioco fermo al 24′ in onore di Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Reggio Emilia omaggia Kobe Bryant dopo la tragica scomparsa: interrotto il gioco al 24′ durante Reggiana Sudtirol La terribile morte di Kobe Bryant unisce anche gli appassionati di calcio di Reggio Emilia. La Reggiana e il Sudtirol, squadre di Serie C, hanno fermato il gioco al 24′ (uno dei numeri di maglia del fenomeno dei Los Angeles Lakers) per un giusto tributo. Il giocatore ha vissuto nella provincia emiliana per seguire suo padre, Joe Bryant, anch’egli cestita. Tanti gli striscioni in ricordo del Mamba e di sua figlia Gianna Maria. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : Ciao Kobe, Cuore Reggiano ?? - alletorelli : RT @DiMarzio: Ciao Kobe, Cuore Reggiano ?? - sghi29 : RT @DiMarzio: Ciao Kobe, Cuore Reggiano ?? -