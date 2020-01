Non è l’Arena, Anna Falchi: “Io ho goduto nell’essere considerata un oggetto”. E Roberta Bruzzone si infuria: “Dobbiamo parlare” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Correva l’anno 1995 quando una giovanissima (e senz’altro bellissima) Anna Falchi saliva sul palco del Festival di Sanremo per affiancare Pippo Baudo assieme a Claudia Koll. Oggi, venticinque anni dopo, la showgirl si schiera dalla parte di Amadeus. “Io al Festival nascevo come valletta, e poi mi sono presa i miei spazi fino a diventare co-conduttrice a tutti gli effetti. Lì è esplosa la mia carriera. Non mi diede fastidio essere definita valletta, tutt’altro: quella era la grande occasione della mia vita”, ha dichiarato l’attrice a “Non è l’Arena”. Senza ipocrisia, Anna Falchi ha anche ammesso di aver sfruttato la sua avvenenza per fare carriera. “Ho sfruttato la mia immagine e il mio corpo, così sono diventata una sex symbol. Anche io ho goduto del sentirmi un oggetto. Poi a un certo punto la vita ti dà altre chance e io stessa, crescendo, ho preteso ... ilfattoquotidiano

