Il raid con svastiche in un bar a Rezzato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Hanno sfondato la vetrina nella notte e poi sul pavimento hanno lasciato una scritta: ‘negra’ con una svastica disegnata al contrario. È accaduto in un bar di Rezzato in provincia di Brescia gestito da una ragazza italiana ma di origini marocchine. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Il raid con svastiche in un bar a Rezzato La pagina facebook Rezzano Democratica ha raccontato così la vicenda: Durante la scorsa notte ignoti si sono introdotti in un bar di Rezzato sfondando le vetrine e imbrattando i pavimenti con segni e scritte ingiuriose rivolte alla titolare. Segni che stridono con la giornata di oggi dedicata alla memoria delle vittime della Shoah e delle tremende conseguenze del razzismo innalzato a ideologia. Vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla titolare condannando con nettezza questo atto vile e razzista. Siamo convinti che le Forze ... nextquotidiano

ItalianAirForce : #AccaddeOggi 82 anni fa, alle ore 07:28, tre velivoli SIAI S.79, con i nominativi I-BISE, I-MONI, I-BRUN, decollar… - neXtquotidiano : Il raid con svastiche in un bar a #Rezzato - alburnico : NAZISTI E FASCISTI STANNO RIALZANDO LA TESTA IN ITALIA (AGGRESSIONI FASCISTE CONTRABBANDO ARMI DA GUERRA RAID RAZZI… -