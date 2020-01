Emilia Romagna, Salvini: dopo 70 anni partita aperta, orgoglioso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bologna, 27 gen. (askanews) – In Emilia-Romagna “c’è una partita aperta: è una emozione che dopo 70 anni ci sia stata una partita, ci siamo, ringrazio Lucia Borgonzoni. Chiunque vincerà avrà meritato perchè il popolo ha sempre ragione”. Lo ha detto Matteo Salvini, parlando dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni. “In Emilia-Romagna – ha aggiunto – è stata una cavalcata eccezionale, emozionante, commovente, sono orgoglioso di aver incontrato migliaia di persone, nelle piazze, nelle fabbriche”. “Il M5s scompare in Emilia-Romagna e quasi in Calabria, due regioni dove il M5s è nato. Qualcosa domani a Roma cambierà”. Ha commentato Salvini. notizie

