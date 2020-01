Elezioni regionali, Conte: “Salvini il grande sconfitto. La parabola calante della Lega è stata confermata” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali, le dichiarazioni di Conte: “Salvini e la Lega sono i grandi sconfitti. Il MoVimento deve ripartire”. ROMA – Sono passate solo poche ore dalle Elezioni regionali e il premier Conte fuori da Palazzo Chigi rilascia alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Molti hanno cercato di far diventare questo voto nazionale. Comportamento improprio che non ha dato i suoi frutti. Il più grande sconfitto è Matteo Salvini visto che lui ha voluto far diventare questo appuntamento come un referendum su di lui“. Il presidente del Consiglio ha ribadito come le Elezioni hanno confermato le sue sensazioni di “una parabola calante della Lega che non è primo partito in Emilia Romagna e in Calabria“. L’affondo di Conte a Salvini Il premier Conte non ha parole dolci nei confronti del suo ex alleato: “Si è manifestato un ... newsmondo

