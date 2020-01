Compravendita di voti, Salierno chiede giustizia: “Io capro espiatorio” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del professionista sannita Armando Salierno: “Carissimo Sig. Sindaco Mastella, Ho letto, come credo tutti i beneventani e non, i giornali in questi giorni: parlano di dimissioni, di nuove elezioni, di una maggioranza ormai inesistente… ma, più di tutto, quello che mi lascia basito, sono le parole su eventuali brogli elettorali nelle scorse elezioni amministrative e la Sua denuncia di “pericolosi intrecci tra politica e criminalità in campagna elettorale nel 2016. Traccia rimane agli atti investigativi”. Ecco, proprio su questo, vorrei rivivere con Lei alcuni punti cardine della mia storia, come fa sempre Lei viste le vicende giudiziarie che l’hanno coinvolta, dal punto di vista pubblico e privato. Proprio in merito alle suddette elezioni del 2016, nelle quali, ci tengo a precisare a beneficio di tutti, non ero ... anteprima24

