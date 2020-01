Turris, ad Anagni finisce a reti bianche: report e tabellino (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnagni (FR) – Nel 21esimo turno del campionato di Serie D (Girone G) la Turris era chiamata alla riconferma in casa dell’Anagni, formazione laziale in piena zona play-out. Gli ospiti però non vanno oltre lo 0-0 e chiudono anche in dieci per l’espulsione di Fabiano. I torresi creano occasioni importanti fin da subito. Proprio Fabiano in avvio calcia da fuori e sfiora l’incrocio dei pali. Pochi minuti dopo è Sosa che ci prova rasoterra dopo un errore di Giofrè ma senza fortuna. Ci prova poi Longo in acrobazia, ma il suo tiro è facile preda di Giuliani. Lo stesso Longo colpisce un palo esterno poco dopo la mezzora. Per i padroni di casa è ancora Sosa a dar fastidio, ma Lonoce si fa trovare pronto. Replica ancora la Turris con Celiento, che ci prova da punizione. Il suo tiro viene deviato dalla barriera e la palla per poco non beffa ... anteprima24

