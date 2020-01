LIVE Sci alpino, SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: Brignone, Bassino e Curtoni per continuare a sognare! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bansko Sofia Goggia salta anche il SuperG – Le pagelle di ieri – L’Italia festeggia una tripletta storia in SuperG – Le parole di Federica Brignone – Le parole di Marta Bassino – Le parole di Elena Curtoni – La cronaca della discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si annuncia un’altra ghiottissima occasione per le sciatrici italiane dopo la clamorosa tripletta di ieri con Elena Curtoni che ha vinto la discesa precedendo Marta Bassino e Federica Brignone. Un risultato clamoroso che va ad aggiungersi al secondo posto di quest’ultima nella prima discesa di venerdì e che, quindi, pone le azzurre come grandi favorite anche nella prova ... oasport

