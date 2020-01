Junior Cally a Sanremo: «Mi dispiace, non sopporto la violenza sulle donne». Amadeus risponde: «Apprezzo le tue parole» (Di domenica 26 gennaio 2020) Junior Cally rompe il silenzio. «Moltissime persone, forse che si avvicinano al rap per la prima volta, si sono sentite ferite. Me ne dispiaccio profondamente, non era e non sarà mai mia intenzione ferire qualcuno». Il rapper finito nella bufera per i testi sessisti delle sue canzoni del passato e, dopo aver provato al Teatro Ariston di Sanremo per la seconda volta, sia il brano in gara “No grazie” che la cover del giovedì “Vado al massimo” con i Viito, affida alle storie di Instagram un testo netto. «È da qualche giorno – scrive il rapper di Focene – che rifletto su quanto sta accadendo intorno a me. Quello che accade è che moltissime persone si sono sentite offese da alcuni testi da me composti in passato e dalle immagini che li hanno accompagnati. Ho provato a spiegare che era un altro periodo della mia vita e che il rap ha un linguaggio descrittivo nel bene e nel male e ... newscronaca.myblog

