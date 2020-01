Inter Cagliari 1-0 LIVE: Lukaku vicino al gol (Di domenica 26 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, la 21ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Cagliari 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca 2′ Punizione di Sensi – Calcio piazzato per l’Inter dai 15 metri da posizione defilata, batte Sensi ma la palla termina alta sopra la traversa 7′ Colpo di testa di Lukaku – Bel cross di Biraghi per il belga che non colpisce bene la palla ma Manganiello ferma tutto per una posizione di offside di Biraghi. 9′ Simeone vicino al gol – Nandez serve l’argentino che controlla e da posizione defilata fa partire un tiro che finisce alto sopra ... calcionews24

Inter : ?? | AGGIORNAMENTO Milan #Skriniar è stato sostituito al 17’ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere… - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE - Le parole di mister Conte alla vigilia di Inter-Cagliari - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Interviste, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi. Tutto quello che c'è da sapere s… -