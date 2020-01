Il Cus Avellino espugna Tramonti e consolida la vetta

Cus Avellino - settebello al Calvi : primato in cassaforte : Tempo di lettura: 2 minutiSpettacolo pirotecnico al Campo Coni. Il Cus Avellino rifila un roboante settebello al Calvi e si conferma prima in solitaria. Vanno in svantaggio di due reti gli irpini ma la reazione è forte e alla fine di una bella gara, i calcettisti del Cus hanno la meglio sulla formazione sannita La cronaca Parte a mille il Cus Avellino che ha il pallino del gioco per i primi dieci minuti fino a quando De Simone sfugge ...

Cus Avellino - sabato arriva il Calvi. Lombardi : “Domani è una partita da vincere” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Altra giornata, altro difficile banco di prova per gli uomini biancoverdi reduci dall’eliminazione in Coppa contro il Città di Palma. sabato 18 gennaio arriverà al Coni il Calvi, quarto della classe e reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Futsal Club Solofra. Gli uomini di Venezia sono chiamati a disputare una buona partita per rimanere al primo posto. Torna a disposizione “il ...

Cus Avellino chiamato all’impresa : tante assenze e tre gol da recuperare : Tempo di lettura: 2 minuti Tutto pronto per il match di ritorno dei quarti di coppa Campania del campionato di serie C2. Ad affrontarsi al PalaConi, domani alle ore 20:00, saranno Cus Avellino e Città di Palma. All’andata i vesuviani hanno avuto la meglio con molte decisioni arbitrali non gradite dal club irpino che, nonostante non avesse giocato la sua miglior gara, si è visto penalizzato da scelte erronee che hanno portato alle ...

Cus Avellino - sei gol al Belvedere : vittoria e primato consolidato : Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – È una sestina vincente quella che il Cus Avellino rifila a domicilio ai terzi della classe del Belvedere C5. Giocano alla grande gli uomini di mister Venezia che non lasciano scampo ai padroni di casa e piazzano l’allungo sul Belvedere rimanendo in vetta al girone C. La cronaca: Parte a mille il Cus Avellino: un minuti di gioco circa e Iandiorio porta in vantaggio gli ospiti. ...

Il Cus Avellino affronta il Belvedere - Erba : “Partita fondamentale ma non decisiva” : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È conto alla rovescia in casa Cus Avellino per il big match della prima giornata di ritorno che metterà gli irpini, che devono difendere la vetta, contro i terzi della classe: il Belvedere C5. Prima giornata di ritorno per i lupi, all’andata il Belvedere vinceva 0-2 ma la partita fu pirotecnica e i lupi vinsero 4-2. In ottica classifica, il Cus Avellino distanzierebbe a +5 il Belvedere ...

Cus Avellino - bloccata in casa l’under 17 di mister Adesso : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Fine settimana amaro per il settore giovanile del Cus Avellino. Ancora a riposo l’U19 di mister Lanzetta, che andrà in scena il 19 contro l’Unina C5. A scendere in campo è solo l’U17 che contro il Futsal Fuorigrotta cade tra le mura amiche. È una sconfitta con non poco rammarico quella dei ragazzi di di mister Adesso. Vanno subito in vantaggio con magia di Frongillo Ettore e il ...

Cus Avellino si sbizzarrisce : 13-0 contro il Valdiano e primato confermato : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È goleada a Sala Consilina dove i biancoverdi di mister Venezia con un parziale di 0-13 vincono contro la malcapitata Virtus Valdiano. Tutto semplice per i lupi che dall’inizio alla fine controllano e ammazzano la gara. La cronaca: Subito 1-0 per il Cus Avellino con punizione di Cordua e raddoppio targato Cordua su assist di Galeotafiore che mette la terza firma al parziale. 3-0 a fine ...

Male la prima squadra - bene l’U17 élite : il Cus Avellino gioisce a metà : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Non è stato proprio un ottimo fine settimana quello in casa Cus Avellino. La prima squadra di mister Venezia ieri è scesa sul campo del Città di Palma per la gara valida per i quarti di finale di Coppa Campania. Non riesce a vincere la gara d’andata la compagine irpina che con un pizzico di propria superficialità e con molte scelte discutibili del direttore di gara, resta sconfitta con un ...

Il Cus Avellino non perdona : tris al Campagna e primo posto consolidato : Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Non perdona il Cus Avellino che vince e convince contro il Virtus Campagna al Palazzetto dello Sport di Montefusco. Mai in dubbio il risultato, sempre in guardia gli irpini che il lungo e in largo non danno chance agli avversari di sorprendere e con doppietta di Galeotafiore e super gol di Lombardi si confermano prima della classe La cronaca: Subito palla al Cus Avellino che prende le misure ...

Cus Avellino - Galeotafiore : “Importante vincere e rimanere lì davanti” : Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Ritorna in campo il Cus Avellino che domani alle ore 15:00 sfiderà il Virtus Campagna, nell’ultima gara casalinga dell’anno. Obiettivo difendere il primato riacquisto dopo l’ultima giornata e piazzare quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva. Dopo un’assenza forzata, per motivi di studio, torna in campo il numero 21 Galeotafiore. Miglior marcatore dei biancoverdi ...

Cus Avellino - settore giovanile formato ottovolante : goleada per U19 e per U17 élite : Tempo di lettura: 2 minutiÈ un fine settimana da urlo per il settore giovanile del Cus Avellino. Due vittorie su due per la cantera irpina che vede vincitrice l’U19 4-8 in quel di Capua e l’U17 élite 8-3 al Palaconi. Under 19 Futsal Casilinum 4-8 Cus Avellino C5 È goleada al palazzetto dello sport di Capua dove i ragazzi di mister Lanzetta vincono in rimonta: dopo l’iniziale vantaggio irpino di 3-0, la formazione di ...

Cus Avellino - due su due per il settore giovanile : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È stato un ultimo turno da sei punti per il settore giovanile del Cus Avellino C5 che ha visto sia l’Under19 che l’Under17 élite vincenti nelle rispettive categorie. Cus Avellino 5-4 Real Vitaliano Futsal Lunedì al Palaconi l’Under19 è scesa in campo contro il Real Vitaliano futsal in un match rocambolesco che ha visto gli irpini in vantaggio, nel primo tempo, con rigore del ...

Si ritrova il Cus Avellino : tris a Conca dei Marini : Tempo di lettura: 2 minutiConca dei Marini (Sa) – Svolta doveva essere, svolta è stata. Un Cus Avellino sbarazzino archivia la pratica Conca dei Marini, ritrova grinta ed entusiasmo ma soprattutto ritorna alla vittoria. È svolta in campo per i ragazzi di mister Venezia che offrono un buon gioco agli spettatori, una ritrovata difesa e un’ottima prestazione La cronaca – Subito doccia fredda per il Conca dei Marini: nemmeno 10 ...