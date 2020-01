Fabian te vogilo bbene, ma al terzo tocco s’addorma ‘a creature (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mi inchino all’emozione, perdonatemi la digressione, ma nell’Olimpo della mia bellezza c’é un mito assoluto che oggi è saltato troppo in alto. Salta Kobe, salta e segna, salta e scrivi alla casella record anche quello dell’Immortalità. 1) Gli occhi di Lorenzo lucidi di fatica ed emozione sono i paccheri più forti per quelli che, senza rendersene conto, l’avevano mandato all’inferno. Perdonali, e se puoi irridili cosi come hai fatto con i bamboccioni a righe stasera. ilnapolista

