È morto Kobe Bryant (Di domenica 26 gennaio 2020) (foto: Getty Images) In un tragico incidente che ha coinvolto un elicottero nei dintorni di Los Angeles ha perso la vita l’ex cestista americano Kobe Bryant, uno dei protagonisti assoluti dello sport mondiale degli ultimi vent’anni. Bryant, una carriera intera in forza ai Los Angeles Lakers – dove aveva debuttato appena diciottenne, per poi ritirarsi nel 2016 – aveva 41 anni ed era considerato unanimemente uno dei simboli globali del basket. L’incidente Nella mattinata del 26 gennaio, alle 10 di mattina ora locale, alcune persone in bicicletta nella cittadina di Calabasas, sulle colline a ovest della San Fernando Valley, hanno chiamato le autorità segnalando un elicottero abbattuto nella zona. Il primo sito a dare la notizia della tragica morte dell’ex campione Nba è stato Tmz, una delle testate più accreditate per ciò che riguarda le celebrità e lo show ... wired

