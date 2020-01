Tragedia in autostrada: Valentina muore a 22 anni insieme al suo cagnolino (Di sabato 25 gennaio 2020) Dramma nella notte in autostrada: morta una ragazza di 22 anni. L’incidente è avvenuto dopo le ore 21 in provincia di Piacenza, all’uscita del casello di Caorso lungo l’autostrada A21. La vittima è Valentina Zaia. La giovane era alla guida della sua Peugeot e stava rientrando dal turno serale in un fast food di Cremona dove lavorava da tempo. Per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale, subito intervenuta sul posto insieme al personale sanitario, Valentina avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un guard-rail. L’impatto ha fatto rimbalzare l’auto nella prima corsia della carreggiata e in quel momento sopraggiungeva un’altra auto condotta da un uomo che si è trovato di fronte la Peugeot e non è riuscito ad evitarla. I soccorritori del 118 hanno trovato la 22enne già priva di conoscenza e le manovre di rianimazione sono state ... caffeinamagazine

Luca_Zunino : Tragedia del #PonteMorandi: «Vogliamo che si ricerchino tutti i colpevoli». La risposta del Comitato dei famigliari… - PiacenzaPress : La tragedia di Valentina, lo schianto fatale in autostrada - PiacenzaPress : La tragedia di Valentina, lo schianto fatale in autostrada -