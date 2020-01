Riforma codice della strada in Aula, multe pesanti per trasgressori (Di domenica 26 gennaio 2020) E' previsto per martedi' nell'Aula della Camera l'approdo della Riforma del codice della strada che nel luglio scorso - a causa delle perplessita' della Ragioneria per gli aggravi finanziari previsti e per la caduta del governo Lega-M5s - subi' lo stop prima di arrivare nell'emiciclo, nonostante il consenso unanime della maggioranza e dell'opposizione in Commissione Trasporti. Quei pareri non sono ancora arrivati ma il calendario dovrebbe essere rispettato, soprattutto se la proposta di legge Costa che punta a bloccare la Riforma della prescrizione del Guardasigilli Bonafede dovesse essere rispedito come pare in Commissione Giustizia. Al di la' del giudizio della Ragioneria ci sono comunque ancora alcuni nodi da sciogliere: se applicare o meno il divieto di fumo per i guidatori e se innalzare la velocita' in alcuni tratti autostradali a 150 km/h (la Lega riproporra' l'emendamento in ... ilfogliettone

ilfogliettone : Riforma codice della strada in Aula, multe pesanti per trasgressori - - Fuilmoro : @ilmanifesto La riforma del codice penale spagnolo di Franco, del 96, lasciò praticamente intatti gli articoli sull… - PMO_W : RT @AlexanderNevs19: @PMO_W ... demansionamento che dopo la riforma Renzi del codice civile è veramente difficile da dimostrare... Lo devi… -