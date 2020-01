Kate Moss, amore a Parigi (con fidanzato) (Di sabato 25 gennaio 2020) Kate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a ParigiKate Moss e il fidanzato a Parigi«Kate non beve più, si è sistemata e sta bene con il suo ragazzo. Adesso è felice». Parola di Lottie Moss, che già nel 2018 raccontava come sua sorella – celebre supermodella con un passato da «bad girl» – avesse cambiato rotta grazie al nuovo amore, Nikolai von Bismarck. Fotografo e di origini nobili, discende dallo storico cancelliere tedesco Otto: «Per lei è l’uomo perfetto», mormorano le amiche. In effetti, seppur il gossip li abbia più volte dipinti ... vanityfair

