Avellino, Capuano: "Tante assenze, ma non ci piangiamo addosso"

Avellino – Reduce da due sconfitte l'Avellino cercherà riscatto nella partita casalinga contro il Picerno. "Le prestazioni della squadra, al di là dei risultati, sono state positive – ammette Ezio Capuano in conferenza stampa – A Teramo abbiamo patito le tante assenze. Discorso differente contro il Catania dove siamo usciti sconfitti dopo un episodio discutibile. Non ho intenzione di lamentarmi, ma voglio sottolineare che nella mia gestione non abbiamo mai ottenuto un rigore a favore". "E' uno spareggio – ammette Capuano – E' la gara più importante del girone di ritorno per noi. Se dovessimo fare risultato pieno andremmo a sette punti, anzi otto avendo a favore gli scontri diretti. Se perdessimo invece il Picerno sarebbe a meno uno da noi. Saremo risicati, ma sono convinto che i tifosi ci

