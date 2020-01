Tyron il pitbull (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un povero pitbull di nome Tyron era stato abbandonato in autostrada, purtroppo uno dei tanti casi che si sentono di abbandono, ed era fortemente disorientato ed impaurito. Vagava in autostrada alla ricerca di qualcuno che magari potesse aiutarlo. Passava il tempo e Tyron rischiava di essere investito in quanto camminava proprio in mezzo all’autostrada e se qualcuno non lo avesse visto sarebbe stata la fine per il povero pitbull. Dopo un po’ di tempo il cane venne notato da due agenti fuori servizio, i quali da ottimi cittadini hanno chiamato subito un’associazione di volontariato ed è immediatamente arrivato un ragazzo. Il pitbull era con i due agenti con la testa sotto la loro macchina impaurito da tutto ciò che gli stava intorno. Il ragazzo lo prese senza problemi e lo portò ... bigodino

Tyron pitbull Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tyron pitbull