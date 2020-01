Tetris sta per sparire dagli smartphone: come fare per continuare a giocarci (Di venerdì 24 gennaio 2020) Electronic Arts aveva curato finora lo sviluppo del gioco su smartphone, ma ha annunciato che a partire da aprile il titolo non sarà più giocabile neanche da chi l'ha già scaricato. La nuova versione ufficiale è quella di N3twork, un altro sviluppatore che ha acquisito i diritti del gioco e ne ha pubblicata già una versione su Android e iOS. fanpage

