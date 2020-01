Milan, Bennacer era diffidato: salterà la partita contro il Verona (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il centrocampista del Milan Bennacer salterà la sfida contro l’Hellas Verona: fatale l’ammonizione rimediata contro il Brescia Il Milan non avrà a disposizione Ismael Bennacer per la partita contro l’Hellas Verona, in programma a San Siro domenica prossima e valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Il centrocampista algerino era diffidato ed è stato ammonito in occasione della trasferta del Rigamonti contro il Brescia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonavent… - AndreaBricchi77 : Ho visto solo 40 minuti. Sì Theo, Rebic, Castillejo, Bennacer e Donnarumma, però senza #Ibra in campo queste partit… - Gazzetta_it : La rinascita di #Bennacer, da oggetto misterioso a punto fermo del #Milan -