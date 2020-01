Gazzetta: sfumato lo scambio con Vecino, l’Inter ha una sola alternativa per arrivare ad Allan (Di venerdì 24 gennaio 2020) È definitivamente tramontato, secondo la Gazzetta dello Sport, l’affare tra Inter e Napoli per lo scambio Vecino-Allan. L’ipotesi scambio era nato da Marotta nel tentativo di soddisfare l’ennesima richiesta di Conte grande estimatore del brasiliano, ma la differenza di valutazione dei sue calciatori è troppo ampia ed allora non resta che una strada per i nerazzurri l’Inter, sfumata l’ipotesi scambio, deve comunque riuscire a risolvere il rebus Vecino, recuperando anche un po’ di soldi (almeno 20 milioni). Allora sì che potrebbe ribussare alla porta di De Laurentiis, provando a spuntarla. Si tratta quindi di muoversi velocemente sul mercato perché il centrocampista azzurro ha diversi estimatori sia in Italia che all’estero. L'articolo Gazzetta: sfumato lo scambio con Vecino, l’Inter ha una sola alternativa per arrivare ad Allan ... ilnapolista

