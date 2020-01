Come calcolare la RAM del computer e quando sostituirla (Di venerdì 24 gennaio 2020) Come calcolare la RAM del computer e quando sostituirla Una parte hardware fondamentale per il corretto funzionamento di pc, telefoni, tablet e non solo è la memoria RAM. Acronimo di Random Access Memory, si tratta di una memoria che lavora fianco a fianco della CPU permettendo di velocizzare informazioni e dati, mantenendo questi ultimi fino a quando la loro elaborazione non viene conclusa. È molto importante la sua capacità di spazio, calcolata in GB. Prendendo in considerazione pc e smartphone/tablet, il suo taglio di memoria è bene che non sia inferiore ai 4 GB sia per i primi che per i secondi, ma esistono dispositivi che hanno una RAM anche di 12 o 16 GB. Suoi parametri fondamentali sono appunto la capacità, la frequenza di bus (binary unit system) e la tecnologia di costruzione. Nel caso in cui lo spazio all’interno sia insufficiente, sui pc è possibile dapprima ... termometropolitico

