Australian Open 2020, i risultati del 24 gennaio: Djokovic in scioltezza agli ottavi, Federer si salva, Fognini sogna e Tsitsipas saluta Melbourne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis che si è esaurita e nel tabellone maschile il quadro dei qualificati agli ottavi di finale si è andato a definire per quanto concerne la parte bassa del main draw. Tutto facile per il campione in carica Novak Djokovic. Il sette volte trionfatore di questo Major ha regolato con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 il giapponese Yoshito Nishioka (n.71 del mondo), dimostrando ancora una volta la sua superiorità. Per Nole si tratta della vittoria n.71 in questo torneo (match singolo) e la n.283 negli incontri del Grande Slam. Numeri che certificano le sicurezza del serbo che nel prossimo turno se la vedrà contro l’argentino Diego Schwartzman, impostosi per 6-2 6-3 7-6 (7) contro l’altro serbo Dusan Lajovic, finalista l’anno passato nel Masters 1000 di Montecarlo (sconfitto da Fabio Fognini). Sulla carta, il campione nativo di ... oasport

