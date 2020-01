Roberta Morise assente a I fatti vostri, parla Giancarlo Magalli: ‘Ha una malattia’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Da giorni il pubblico de I fatti vostri deve fare i conti con l’assenza di Roberta Morise, l’elemento femminile del cast del programma condotto da Giancarlo Magalli. Che cosa è successo alla conduttrice? Anche lei purtroppo si trova a fronteggiare i malanni di stagione e a spendere qualche parola su di lei è il padrone di casa (QUI il video). LEGGI ANCHE: Roberta Morise rischia di perdere l’occhio destro: ‘Per salvarlo le sto provando tutte’ La malattia di Roberta Morise In apertura della puntata di lunedì 20 gennaio su Rai 2, infatti, Giancarlo Magalli spiega che cosa è successo a Roberta Morise: “Ci sono solo esponenti di una prorompente virilità, manca l’unica donna che aveamo, la nostra Roberta Morise, perché non sta bene purtroppo, ha avuto un problema. Fa ridere, perché Roberta per noi è una bambina, talmente tanto la consideriamo una ... tvzap.kataweb

zazoomnews : Roberta Morise scomparsa da I Fatti Vostri Magalli: “Ha preso una malattia da bambina” - #Roberta #Morise… - KontroKulturaa : Roberta Morise si sente male a I Fatti Vostri, la reazione di Giancarlo Magalli: E' un segno di lutto...' - - zazoomnews : I Fatti Vostri Roberta Morise sta male. Magalli: “Sono tutti malati” - #Fatti #Vostri #Roberta #Morise #male. -