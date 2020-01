Peste suina: sequestrate 10 tonnellate di carne a Padova (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tiziana Paolocci La merce era in un capannone, importata dalla Cina violando le norme sanitarie. È stata distrutta L'arrivo del Capodanno cinese amplifica il pericolo di importazione di carne non controllata. Ieri quasi 9,5 tonnellate di maiale, fatti entrare nell'Ue dalla Cina in violazione delle norme doganali e sanitarie, sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Padova, in base al provvedimento del Ministero della Salute, che vuole scongiurare la diffusione in Italia dell'epidemia di Peste suina africana, che ha già colpito la Cina. L'operazione è stata condotta in collaborazione col servizio veterinario e con la Ulss 6 del Veneto. La carne si trovava in un magazzino di ingrosso alimentare nella zona industriale di Padova e i finanzieri sono passati all'azione durante le operazioni di scarico di un container, accertando la presenza di prodotti alimentari di ... ilgiornale

