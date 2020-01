MotoGP 2020 su Dazn, gare in diretta streaming: è ufficiale! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Oltre al grande calcio, il servizio di video in streaming online trasmetterà tutte le gare di Moto2, Moto3 e MotoGP per le stagioni 2020 e 2021. Importante novità per gli appassionati che oltre alle dirette Sky Sport MotoGP e Tv8 tra chiaro e differita, dalla nuova stagione potranno contare sul nuovo player. fanpage

