Matteo Salvini contro Lilli Gruber, “Mi ha detto che sono un panzone” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini attacca Lilli Gruber che gli dice di essere un panzone, per tutta risposta il segretario della Lega dice che digiunerà Non si placano le proteste della Lega per sostenere Matteo Salvini che rischia il processo per il caso Gregoretti. In realtà sembra propri che il processo sia ormai inevitabile, anche se dipenderà tutto da cosa verrà deciso il prossimo 17 febbraio nell’aula di Palazzo Madama. Oggi, martedì 22 gennaio, la Lega lancia la giornata di digiuno proprio per supportare Salvini, e naturalmente anche il leader della Lega vi prenderà parte. Salvini ne ha parlato proprio durante una diretta Facebook, e ha approfittato di questa occasione per attaccare Lilli Gruber. Cosa è successo fra Salvini e la giornalista? La conduttrice di Otto e Mezzo, nemica e rivale agguerrita di Salvini, in passato ha fatto una battuta poco felice sul leader della Lega. Salvini non lo ... kontrokultura

