Mattarella in Israele: mai abbassare la guardia sull'antisemitismo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Presidente italiano si congratula con Rivlin per la «straordinaria iniziativa di ricordo della Shoah lastampa

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva in #Israele ???? per la partecipazione al 75° anniversario della liberazione di… - Quirinale : #Gerusalemme, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente dello Stato di #Israele Reuven #Rivlin ???? in occa… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'Vigilare contro antisemitismo e fascismo' #ANSA -