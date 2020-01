Linus dice la sua sulla polemica Volo-Salvini: «Non si fa. Così è un comizio» (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’attacco di Fabio Volo a Matteo Salvini ha irritato non poco il leader della Lega, che è stato attaccato dal conduttore per aver citofonato ad una famiglia tunisina, indicata da una residente di Pilastro come uno spacciatore. sulla questione è intervenuto anche Linus, bacchettando Fabio Volo e spiegando perché «non si fa». Fabio Volo attacca Matteo Salvini in radio: «Vai a suonare ai camorristi» LEGGI ANCHE> Salvini citofona alla gente per sapere se sono spacciatori VIDEO «Vai a suonare ai camorristi se hai le palle, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà»: questa la provocazione lanciata da Fabio Volo durante la trasmissione su Radio Deejay all’indomani della diretta Facebook di Matteo Salvini in cui suonava il campanello ad una famiglia a Pilastro, indicata da una signora lì con lui come punto di partenza dello spaccio della zona. La ripsota del leader ... giornalettismo

pantoprazolo : Linus che dice a Fabio Volo quello che puó dire o non dire è la sintesi perfetta di una società che ci sbatte in fa… - FPlebani : RT @grigbollling: Linus dice che Fabio Volo non aveva la sua AUTORIZZAZIONE. Quindi su Radio Deejay tutti i conduttori vanno prima da Linus… -